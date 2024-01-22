СМИ: Путин может прилететь в Турцию 12 февраля

В Турции рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время.

"Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет", - сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что Анкара ожидает визита президента России 12 февраля.

В декабре сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить договоренности по зерну. Последние переговоры Путина и Эрдогана прошли 4 сентября в Сочи.