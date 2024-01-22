"Термальные источники": в Казани мощно прорвало трубопровод

В Казани стало одной рекой больше: прорвало трубу на проспекте Амирхана, поток воды настолько мощный, что полностью затопил один из широких дублеров, теперь параллельно проезжей части образовался водоем.

Baza сообщает, что из-за аварии перекрыли водоснабжение в домах на нескольких прилегающих улицах. На месте уже работают авариные бригады. Местные жители шутят, что рядом с их домами открылись "термальные источники", некоторые машины уже "купаются".

В столице Татарстана сейчас все силы брошены на ликвидацию последствий мощного снегопада, который накануне накрыл город.