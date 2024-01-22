22 Января 2024
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Экономика Свердловская область Уральский ФО За рубежом
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Китайцы стали активно закупать уральские пирожные и макароны

Уральские таможенники зафиксировали рост экспорта в Китай печенья, бисквитных тортов и рулетов, а также макарон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, самым востребованным товаром в Поднебесной стали зерновые хлопья. Объем их экспорта вырос сразу в 150 (!) раз. В 2023 году с Урала в Китай отправилось больше 4 тысяч тонн стоимостью более 2 млн долларов.

Поставки бисквитных рулетов и пирожных выросли в два раза – на них китайские импортеры потратили почти 800 тысяч долларов. А уральское печенье обошлось им в стоимость около 350 тысяч долларов. Не угасает спрос китайцев и на макароны, произведенные на Урале: в 2023 году на экспорт ушло почти 800 тонн на полмиллиона долларов.

"Урал – традиционно экспортно ориентированный регион. И если раньше мы говорили исключительно о металлах и изделиях из них, то теперь тенденции меняются. Зарубежным партнерам стали интересны другие отрасли нашей экономики", - прокомментировал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, также уральские производители увеличили поставки шоколада в Китай. В свою очередь, импорт китайского чая на Урал вырос более чем в 8 раз.

Теги: макроны, печенье, экспорт, Урал, Китай


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