22 Января 2024
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

CNN: Украинских боевиков атакуют мыши и крысы

Украинским боевикам на линии фронта докучают мыши и крысы. Об этом пишет CNN.

Украинская военнослужащая с позывным "Кира" говорит, что осенью ее батальон был охвачен "мышиной эпидемией". В землянке, где жили четыре боевика, были тысячи мышей. Так что еще неизвестно, кто у кого был.

Как говорят боевики, мыши распространяют болезни, вызывают лихорадку, сыпь, рвоту. Пик размножения грызунов приходится на осень, а из-за боевых действий озимые, посеянные еще осенью 2021 года, дали щедрый самосев. К тому же естественных хищников теперь практически нет.

Мыши иногда повреждают и оборудование, перегрызая провода. Причем это может иметь немалые масштабы.

Теги: украина, крысы, мыши, всу


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