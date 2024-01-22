22 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Урале таксист-рецидивист похитил у пассажира свыше 170 000 рублей

Таксист из Екатеринбурга похитил у своего пассажира банковскую карту и заполучил в свое пользование свыше 173 тыс. рублей. Подробности инцидента Накануне.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Поездка произошла 19 декабря 2021 года. Мужчина опоздал на поезд из Екатеринбурга до Пятигорска и решил поехать на такси. Во время движения водитель подсмотрел пин-код от банковской карты, а когда пассажир уснул, похитил и ее. На территории Нижнесергинского района таксист снял с карты деньги, в Республике Башкортостан закупился продуктами и инструментами.

Остановившись в придорожном кафе возле Уфы, таксист заявил, что больше не будет везти пассажира, бросив потерпевшего в незнакомом месте без денег.

Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Во время судебного заседания водитель свою вину не признал, заявив, что обналичивал средства и совершал покупки с согласия своего пассажира. Более того, все приобретенное якобы осталось у потерпевшего.

Доводы подсудимого не убедили Нижнесергинский районный суд. Как оказалось, водитель уже совершал аналогичное преступление в 2020 году, за что был осужден условно. Отменив условное осуждение, по совокупности приговоров, таксист получил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: такси, суд, хищение, банковская карта


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