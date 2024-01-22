22 Января 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Алексей Севастьянов

В Нижневартовске очередной коррупционный скандал: в СИЗО отправлен председатель медкомиссии военкомата

Председатель медкомиссии военкомата в Нижневартовске Сергей Царегородцев отправлен в СИЗО, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным канала, якобы он и еще несколько сотрудников помогали призывникам откосить от армии. Фигурантами уголовных дел, помимо Царегородцева, стали врач городской поликлиники (которая пошла на сделку со следствием) и медсестра. В деле около 40 эпизодов, передает телеканал.

А СУ СКР по ХМАО сообщает, что случаи взяточничества зафиксированы в период с 2020 по 2023 год, и в настоящее время установлено 12 лиц, от которых обвиняемыми были получены взятки за принятие таких решений. Общая сумма полученных взяток уточняется.

Предположительно, нижневартовский военком Марс Сафаров уже несколько месяцев находится на больничном и, возможно, скоро уйдет в отставку, а его ведомство ждет проверка.

На прошлой неделе у силовиков возникли вопросы к департаменту социальной политики, который не проконтролировал работу Спортивной школы олимпийского резерва. Заместителя директора школы Дениса Белевича подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. 17 января в мэрии прошли обыски.

По версии следствия, в августе 2021 года Денис Белевич подписал акт приема работ по укладке плитки на территории спортивного комплекса, зная, что подрядчик не выполнил часть работ, на сумму в 1,6 млн руб. Эти деньги были неправомерно перечислены подрядчику, в результате учреждению был причинен материальный ущерб. Уголовное дело также возбуждено и в отношении подрядчика. Они соединены в одно производство.

В прокуратуре также сообщают об обнаружении поддельного диплома у Белевича. Он был уволен с занимаемой должности. Свой пост покинул и глава департамента по соцполитике, и.о. замглавы администрации Александр Федорус.

Теги: Сергей Царегородцев, военкомат, медкомиссия


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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2024 11:40 Мск Следком: врачи из Нижневартовска помогли уклониться от армии 12 призывникам

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