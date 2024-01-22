В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за фейки об армии России. Это следует из базы данных законопроектов, внесенных в нижнюю палату российского парламента.

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Документ, о котором идет речь, позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за различные преступления, среди которых – распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК) или дискредитация их использования (статья 280.3 УК), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК), а также действия, направленные на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК).

Напомним, после начала специальной военной операции российские власти ужесточили ответственность за дискредитацию армии России.