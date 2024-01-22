22 Января 2024
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Фото: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Первый вице-премьер Забайкалья уходит добровольцем "Ахмата" на СВО

Первый вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров сообщил, что уходит добровольцем на СВО в составе чеченского батальона "Ахмат". В ближайшее время высокопоставленный чиновник вылетит в Грозный.

Свое решение он объяснил тем, что хочет "не с этой стороны, а с той поучаствовать в защите нашей Родины", пишет Telegram-канал "Расстрига".

"Хочется по возможности увидеть Рамзана Ахматовича Кадырова и перед отправкой на СВО получить от него ценные советы. Рамзан Ахматович так много сделал для России и каждую секунду думает только об нашей Отчизне и о нашей победе", - заявил Мирхайдаров.

Местные СМИ пишут, что чиновник после возвращения с СВО собирается продолжить работу в текущей должности.

Мирхайдаров работает в своей должности с 2019-го года. До этого руководил представительством правительства Забайкалья в Москве, а еще раньше работал в Москве как представитель правительства Башкирии, отвечал за установление деловых контактов, в том числе с иностранцами. Учился на политолога и юриста, работал в бизнесе, кроме года срочной службы в армии в середине 90-х опыта взаимодействия с военными не имеет. Свободно владеет английским, китайским, татарским, башкирским языками. На разговорном уровне – немецкий и тюркский. Женат, воспитывает троих детей.

Теги: марат мирхайдаров, сво, ахмат


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