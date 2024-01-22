22 Января 2024
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Происшествия Сибирский ФО В России Алтайский край
Фото: Накануне.RU

Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт на объекте Минобороны

В Алтайском крае задержали мужчину при попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле, сообщает УФСБ по региону.

По данным ведомства, в ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической организации, запрещенной в России. В ходе общения он заявил "о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона", заявили в ФСБ.

По указанию "куратора" задержанный изготовил "коктейли Молотова", с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны РФ.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, пишет РИА Новости.

В декабре в Ижевскезадержали украинского агента, который, по данным ФСБ, собирался взорвать одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Мужчина действовал по заданию украинской террористической организации.

Теги: теракт, минобороны, алтайский край, фсб


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