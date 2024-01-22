Зеленский исключил выборы в ближайшее время

Владимир Зеленский заявил, что на самом деле хотел бы провести президентские выборы, но этому мешают обстоятельства. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

Он занял публично такую позицию: к выборам он готов хоть завтра, но местные законы запрещают это делать. Например, как быть с регионами, вернувшимися в состав России. Также, по его словам, за границей около 6 млн граждан республики, а онлайн-выборы законодательно не закреплены.

Еще недавно он говорил, что выборы проводить не вовремя и они на руку только России. Однако по мере приближения к окончанию своего пятилетнего срока постепенно меняет риторику. Он очень хотел бы их провести, но не в силах переступить закон.

По украинской конституции, выборы должны быть проведены до 31 марта 2024 года. Однако этого уже не будет, так как предвыборная компания так и не началась. Кроме того, Рада не приняла изменения в Избирательный кодекс, который запрещает проведение президентских выборов во время действия военного положения. То есть их просто запрещено проводить, необходимо менять законодательство.

Напомним, в 2019 году Зеленский заявил, что пришел только на один срок и не будет держаться за свое кресло.

Украинские телеграм-каналы давно пишут о том, что Зеленский всячески будет оттягивать проведение выборов, которые он не сможет выиграть, пока не устранит своего главного конкурента - главкома ВСУ Валерия Залужного. Рейтинг последнего выше, а антирейтинг ниже, поэтому он является опасным для Зеленского, который требует от Залужного публичных гарантий своего неучастия в президентской гонке. Но тот хранит молчание, что пугает Зеленского.