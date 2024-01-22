В Турции заявили о давлении на бизнес из-за антироссийских санкций

Частный бизнес Турции испытывает давление Запада. Направление этого воздействия – антироссийские санкции, особенно по транзакциям через SWIFT.

Об это сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из турецких фирм, поставляющих косметическую и бытовую продукцию на российский рынок.

Недавно Евросоюз (ЕС) согласовал 12-ый пакет санкций против России. Случилось это после того, как канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала, где шло голосование. Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций расширит черный список в отношении физических лиц, а также затронет экспорт алмазов. К слову, в Англии уже разрабатывают отдельный закон о запрете импорта алмазов из России.