Опрос: 21% работающих екатеринбуржцев берут подработку

Стало известно, какой процент трудоустроенных жителей Екатеринбурга имеет подработку. Опрос провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, подработки имеет 21% опрошенных екатеринбуржцев. Причем уральцы старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (24%). Среди "удаленщиков" 26% опрошенных имеют дополнительную занятость. А среди горожан, трудящихся на территории работодателя, таких 17%.

Каждому третьему подработки приносят от 10 до 30% его общего дохода. 17% горожан имеют на дополнительной работе от 30 до 50%. А 14% опрошенных получают более 50% от общего дохода.

Ранее другой опрос показал, что большинство работодателей Екатеринбурга испытывают дефицит персонала.