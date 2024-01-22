В Богдановичском районе на заснеженной трассе произошло смертельное ДТП

На 2 км автодороги "Богданович- Гарашкинское" произошло смертельное ДТП. В смерти 74-летней пассажирки иномарки может быть виновато состояние трассы, а именно наличие рыхлого снега высотой 30 см. Подробности трагедии сообщает пресс-сулжба ОГИБДД ОМВД России "Богдановичский".

Авария произошла поздним вечером 21 января. 73-летний водитель "Ниссан Х-Трейл" ехал со стороны Богдановича и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Богдан 201010-81", под управлением 42-летнего водителя, который двигался со стороны с. Байны.

Обоих водителей и 74-летнюю пассажирку "Ниссан" на "скорой" доставили в приемный покой хирургии Богдановичской ЦРБ, однако пенсионерка ДТП не пережила и скончалась в реанимационном отделении. Освидетельствование показало, что оба водителя были трезвыми.

Если к состоянию водителей больше не было вопросов, то к состоянию дорог у сотрудников Госавтоинспекции остались. На месте аварии были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно рыхлый снег на проезжей части и обочинах высотой более 30 см. По данному факту возбуждено административное производство по ст.12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). Окончательная причина автоаварии будет установлена в ходе расследования, которое проводят органы внутренних дел.