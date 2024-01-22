Украина полностью подконтрольна США - премьер Словакии

Накануне визита на Украину премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что та находится полностью под контролем США. Именно из-за этого Россия была вынуждена начать СВО.

Он привел простой пример. Мексика вступает в военную организацию, где Россия играет главную роль. Минобороны Мексики переходит под контроль России, а также мексиканский президент и правительство. Что бы в этом случае делали США?

"Этот аргумент рациональный! Украина не суверенная и зависимая страна. Украина под полным контролем США", - подчеркнул Фицо.

В этом же интервью на местном телевидении Фицо пообещал, что заявит в Киеве о намерении блокировать членство Украины в НАТО. Ранее правительство Словакии приняло решение больше не направлять украинскому режиму оружие.

Словакия, как и Венгрия, отчасти разделяет позицию России по Украине и против накачки украинских боевиков оружием. После заявлений из Европы о том, что Венгрию могут лишить права голоса, Фицо заявил, что он никогда за это не проголосует.