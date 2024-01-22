22 Января 2024
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Происшествия В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

За выжившими после крушения российского самолета в горах Афганистана выслали вертолет

За выжившими в авиакатастрофе в Афганистане россиянами вылетел российский вертолет. Он должен забрать четырех человек из села на севере Афганистана, их доставят в Кабул, где окажут всю необходимую помощь, а позже – отправят в Москву, сообщает Mash.

По предварительным данным, из шести человек, находившихся на борту частного джета Falcon 10, выжили четверо: это пилоты и медики (самолет осуществлял частный санитарный рейс). Судьба пассажиров пока не известна, пишет Shot. Состояние выживших оценивают как удовлетворительное.

Самолет вылетел из подмосковного Жуковского, чтобы забрать супругов-предпринимателей (по предварительным данным, жители Волгодонска). Сообщается, что пара отдыхала в Таиланде, на острове Паттайя. Женщина заболела, ее госпитализировали. После подключения к аппарату ИВЛ было решено транспортировать ее частным санитарным рейсом в Москву.

При этом СМИ сообщают, что самолет летел из индийского города Гая, должен был дозаправиться в Ташкенте и вернуться в Москву. Незадолго до подлета к Таджикистану экипаж сообщил о нехватке топлива и решении сесть в аэропорту таджикского города Куляб. Но и до него самолет не долетел, упав в горах северного Афганистана.

Сообщается, что самолет Falcon 10 с бортовым номером RA-09011 принадлежит коммерческой структуре ООО "Атлетик-групп" и частному лицу.

Теги: афганистан, авиакатастрофа, частный джет, санитарный рейс


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