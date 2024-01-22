22 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

Как сообщает ТАСС, самолет Лаврова летел из Москвы в США по северному пути в облет недружественных стран 12 часов 45 минут. Министр пробудет в Нью-Йорке до 24 января. Он примет участие в заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.

Ранее в МИД России отреагировали на обстрел ВСУ мирных жителей Донецка. В ведомстве заявили, что неонацистский режим Киева при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирных граждан РФ.

Число погибших в результате обстрела ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик выросло до 28. Еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. 22 января в Донецке объявлен Днем траура.

Теги: сергей лавров, совбез оон, нью-йорк


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