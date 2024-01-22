22 Января 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Первоуральске при странных обстоятельствах умерла 5-месячная девочка

В Первоуральске выясняют причины смерти 5-месячной девочки. Она погибла при странных обстоятельствах.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в воскресенье, 21 января: по предварительной информации, около 18 часов мать уложила малолетнюю дочь в кроватку. Так как долгое время ребенок плакал, отец укрыл его одеялом. После этого девочка перестала плакать.

Около 20 часов, подойдя к кроватке ребенка, мать обнаружила, что ее дочь мертва. По другим данным, отец закидал кроватку вещами, и девочка задохнулась под завалами одежды.

О трагедии поставили в известность оперативные службы. Сейчас проводится проверка. В прокуратуре обещают дать оценку деятельности органов системы профилактики по работе с семьей ребенка.

Теги: девочка, прокуратура, ребенок, проверка, Первоуральск


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