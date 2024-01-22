Америка объявила погибшими солдат, пропавших в Аденском заливе

Двух солдат ВМС США, пропавших без вести в Аденском заливе во время рейда на судно, перевозившее иранское оружие, не нашли. Их статус изменен на "погибшие".

"Мы скорбим о потере двух наших воинов специального назначения ВМС, и мы всегда будем чтить их самопожертвование и пример. Мы молимся за семьи, друзей "Морских котиков", Военно-морской флот США и все сообщество специальных операций в это время", - приводит Reuters заявление командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Майкла Эрика Куриллы.

Во время поиска изучено пространство площадью 21 тыс. кв. миль