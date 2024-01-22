22 Января 2024
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

Америка объявила погибшими солдат, пропавших в Аденском заливе

Двух солдат ВМС США, пропавших без вести в Аденском заливе во время рейда на судно, перевозившее иранское оружие, не нашли. Их статус изменен на "погибшие".

"Мы скорбим о потере двух наших воинов специального назначения ВМС, и мы всегда будем чтить их самопожертвование и пример. Мы молимся за семьи, друзей "Морских котиков", Военно-морской флот США и все сообщество специальных операций в это время", - приводит Reuters заявление командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Майкла Эрика Куриллы.

Во время поиска изучено пространство площадью 21 тыс. кв. миль

Теги: США, ВМС США, солдаты, Сомали, Аденский залив


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