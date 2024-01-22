В Югре заметили медведя-шатуна

В Югре заметили медведя-шатуна, передает корреспондент Накануне.RU.

О пробудившемся раньше срока косолапом сообщили подписчики группы "Наш Ханты-Мансийск" в социальной сети "ВКонтакте". Зверь был замечен на зимнике Кышик - Ханты-Мансийск километрах в 20-30 от города. В комментариях интернет-пользователи предположили, что медведя разбудили охотники.

"Будьте предельно осторожны. Шатун ищет пищу и вы вполне можете за нее сойти", - говорится в сообщении.

В департаменте недропользования и природных ресурсов уточняют информацию о хищнике.