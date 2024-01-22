ТМК открыла на ВТЗ новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали

Трубная металлургическая компания (ТМК) ввела в эксплуатацию на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в ТМК, новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали в трубопрокатном цехе №2 (ТПЦ-2).

Как сообщает пресс-служба ТМК, участок предназначен для финишной отделки нержавеющих труб, контроля их качества и сдачи для отправки заказчику. В настоящее время комплекс оборудования участка включает два станка для отрезки концов труб, установку неразрушающего контроля для проверки качества продукции, а также отдельной линии транспортной механизации и упаковки труб.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит ТПЦ-2 обеспечить возможность производства и отгрузки 55 тыс. тонн труб, в том числе не менее 27 тыс. тонн труб из нержавеющих и коррозионностойких марок стали аустенитного и мартенситного класса, повысит эффективность производства и сократит сроки выполнения заказов за счет замкнутого цикла – в качестве сырья будет использоваться непрерывнолитая заготовка, изготовленная на ВТЗ.