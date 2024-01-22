У четверти россиян есть пассивный доход

Четверть россиян (24%) имеют пассивный доход, правда, его нельзя назвать основным – у большинства он не превышает 20% от основного, говорится в свежем исследовании "СберСтрахования жизни" и платформы "Работа.ру". В прошлом году о пассивном доходе сообщали 29% респондентов.

"У 16% респондентов есть банковский вклад или накопительный счет, 4% инвестируют в ценные бумаги, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль. А 1% опрошенных передали свои деньги в доверительное управление", - рассказали авторы исследования.

Только 6% опрошенных сообщили, что пассивный доход для них является единственным источником денег.

Чаще всего россияне используют пассивный доход для создания подушки безопасности, накоплений для крупных покупок, откладывают на отпуск или покупку недвижимости. 9% живут на средства от пассивного дохода.