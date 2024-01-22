В Прикамье поселок остался без воды из-за короткого замыкания

Жители поселка Яйва Александровского округа Прикамья остались без холодной воды.

Из-за короткого замыкания электрического трансформатора произошло отключение очистных сооружений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края.

Специалисты ведут работы по замене трансформатора. Сроки завершения работ пока не уточняются.

Без водоснабжения остались дома поселка, больница, детские сады и школы. Власти Александровского округа решают вопрос по графику подвоза воды. Ситуация взята на особый контроль министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.