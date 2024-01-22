В Невьянске при пожаре в частном доме погибли мужчина с ребенком

В частном доме в Невьянске произошел пожар, который унес жизни мужчины и ребенка. Огонь вспыхнул ночью, пока домочадцы спали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, наиболее вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание и самовозгорание электрообогревателя.

По данным пожарных дознавателей, дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех жителей дома. Проснуться успели только женщина и другой ребенок, которые выбрались из горящего дома до прибытия пожарных.

Площадь трагического пожара составила 120 кв.м, в его тушении были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава.

Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области напоминают, что электрооборудование требует особого внимания, а эксплуатация самодельных и неисправных электроприборов несет смертельную опасность для жильцов и просто недопустима.