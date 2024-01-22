В Петербурге после концерта юного рэпера задержали 23 подростков

В Санкт-Петербурге полиция задержала два десятка подростков (в возрасте 15-18 лет) после концерта 15-летнего рэпера Baby Melo в "Гигант-холле".

На громкую молодежь пожаловались жители дома 44 по Кондратьевскому проспекту. Они сообщили, что "молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения". На место приехал патруль, в итоге в отделение полиции доставили 23 человека.

На подростков составили административные протоколы а потом передали их родителям.