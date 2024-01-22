Екатеринбургский депутат Вихарев получил медаль Вооруженных сил РФ

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев получил медаль Вооруженных сил РФ "За личный вклад в военно-патриотическую работу среди участников специальной военной операции".

Как рассказал сегодня Вихарев в своем Telegram-канале, такая медаль вручается за всемерную поддержку ветеранского движения, оказание социальной поддержки участникам СВО, их семьям, родителям и вдовам погибших военнослужащих, а также участникам общественных волонтерских организаций.

"Большая честь для меня, горжусь!", - отметил Алексей Вихарев.

Напомним, ранее депутат получил награду от вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Ее вручили за большой личный вклад в оказание гуманитарной помощи уральцам на СВО.