22 Января 2024
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Екатеринбургский депутат Вихарев получил медаль Вооруженных сил РФ

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев получил медаль Вооруженных сил РФ "За личный вклад в военно-патриотическую работу среди участников специальной военной операции".

Как рассказал сегодня Вихарев в своем Telegram-канале, такая медаль вручается за всемерную поддержку ветеранского движения, оказание социальной поддержки участникам СВО, их семьям, родителям и вдовам погибших военнослужащих, а также участникам общественных волонтерских организаций.

"Большая честь для меня, горжусь!", - отметил Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев получает медаль Вооруженных сил РФ «За личный вклад в военно-патриотическую работу среди участников Специальной военной операции»(2024)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, ранее депутат получил награду от вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Ее вручили за большой личный вклад в оказание гуманитарной помощи уральцам на СВО.

Теги: Вихарев, депутат, медаль


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