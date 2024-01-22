22 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России выросло количество людей с ожирением

В 2022 г. в России выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения. В 2020 г. врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 г. – 383 тыс.

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 г. были выявлены у 13,05 млн россиян, за два года до этого их было почти на миллион меньше – 12,07 млн, пишет РБК. Из них сахарный диабет в 2022 г. был у 5,27 млн россиян, а ожирение – у 2,17 млн.

В декабре 2023 г. выяснилось, что жители Среднего Урала страдают от ожирения. Среди них есть дети и молодежь. По словам клинического психолога, главы консультационно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анны Ткач, соответствующее исследование в Свердловской области проводилось в ушедшем году. В рамках проекта центра, который называется "Здоровый студент", учащиеся вузов и ссузов участвовали в соцопросе, называя свой рост и вес. В итоге выяснилось, что 14% от всех опрошенных имеет избыточную массу тела.

"Если сравнивать с 2021 г., то тогда было 18%. Значит, наша молодежь стремится к здоровому образу жизни. Это хорошая новость", - отметила Ткач.

Однако она привела и другие данные. Среди всех свердловчан, которые проходили диспансеризацию в 2023-ем, 232 тыс. человек имеют лишний вес. Это 21% от всех прошедших диспансеризацию.

"Это достаточно большая цифра. И это – плохая новость", - посетовала психолог.

По ее словам, проблема избыточной массы тела в регионе есть, в том числе и среди детей.

Теги: Ожирение, статистика, рост, заболеваемость


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