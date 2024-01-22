Екатеринбуржец "утилизировал" свой Мерседес, чтобы не платить алименты

22 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Екатеринбуржец "утилизировал" свой Мерседес, чтобы не платить алименты

Житель Екатеринбурга решил избежать ответственности за неуплату алиментов и "утилизировал" свой "Мерседес". По крайней мере, так он заявил судебным приставам. Подробнее об этой истории Как сообщили Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Как выяснилось, уралец задолжал по алиментам сумму, превышающую 2 млн 250 тыс. рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о взыскании алиментных платежей, которые составляли 200 тыс. рублей, задолженностей в пользу кредитных и микрокредитных организаций.

У мужчины есть две дочери – 7 и 9 лет, однако от уплаты алиментов и других видов задолженностей он всегда уклонялся. Тогда стало известно, что у мужчины имеется в собственности Мерседес S500, но должник указал, что уже давно разобрал автомобиль и сдал на металлолом. Чтобы подтвердить свои слова, он предоставил справку об утилизации, однако это не убедило приставов.

Иномарка была объявлена в розыск, а спустя время машину удалось обнаружить на подземном паркинге на улице Умельцев (Вторчермет).

"Под слоем пыли, судебному приставу по розыску не сразу даже удалось различить цвет транспортного средства. Пыль смахнули, акт об аресте имущества составили, автомобиль передан на ответственное хранение", - рассказали в пресс-службе. 

Если должник не приступит к погашению задолженности, автомобиль будет передан на реализацию в ТУ Росимущества.

Теги: мерседес, алименты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети