Екатеринбуржец "утилизировал" свой Мерседес, чтобы не платить алименты

Житель Екатеринбурга решил избежать ответственности за неуплату алиментов и "утилизировал" свой "Мерседес". По крайней мере, так он заявил судебным приставам. Подробнее об этой истории Как сообщили Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Как выяснилось, уралец задолжал по алиментам сумму, превышающую 2 млн 250 тыс. рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о взыскании алиментных платежей, которые составляли 200 тыс. рублей, задолженностей в пользу кредитных и микрокредитных организаций.

У мужчины есть две дочери – 7 и 9 лет, однако от уплаты алиментов и других видов задолженностей он всегда уклонялся. Тогда стало известно, что у мужчины имеется в собственности Мерседес S500, но должник указал, что уже давно разобрал автомобиль и сдал на металлолом. Чтобы подтвердить свои слова, он предоставил справку об утилизации, однако это не убедило приставов.

Иномарка была объявлена в розыск, а спустя время машину удалось обнаружить на подземном паркинге на улице Умельцев (Вторчермет).

"Под слоем пыли, судебному приставу по розыску не сразу даже удалось различить цвет транспортного средства. Пыль смахнули, акт об аресте имущества составили, автомобиль передан на ответственное хранение", - рассказали в пресс-службе.

Если должник не приступит к погашению задолженности, автомобиль будет передан на реализацию в ТУ Росимущества.