В Ленобласти объявлен режим повышенной готовности из-за беспилотников

В Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры введен режим повышенной готовности, сообщает областное правительство.

Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения.

Напомним, в ночь на 21 января в порту Усть-Луга произошел пожар на терминале компании "НОВАТЭК". Персонал эвакуировали, пострадавших нет. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. Глава района Юрий Запалатский сообщил, что пожар произошел в результате двух взрывов.

18 января сообщалось, что ВСУ впервые с начала СВО атаковали беспилотником Ленинградскую область.