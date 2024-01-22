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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

После стекла в еде в тагильской школьной столовой проверят организаторов питания и поставщиков

Прокуратура проверяет информацию о стекле в еде в школьной столовой Нижнего Тагила.

По данным СМИ, 19 января в столовой Горно-металлургической средней школы ученикам 1-го класса подали хлеб вместе с кусочками стекла. Сейчас прокуроры с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверяют, как было организовано питание детей в учреждении.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства как компанией-организатором питания в данном учебном заведении, так и поставщиками продуктов. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры.

Напомним, также свои проверки проводят Следственный комитет и управление образования Нижнего Тагила. Ситуацией со стеклом в тагильской школьной столовой заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Теги: хлеб, стекло, прокуратура, проверка


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