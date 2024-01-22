Главный конкурент Трампа по Республиканской партии вышел из президентской гонки

Главный конкурент Дональда Трампа в гонке за возможность выдвигаться на президентских выборах от Республиканской партии – губернатор Флориды Рон ДеСантис – заявил о снятии своей кандидатуры. Он призвал своих сторонников голосовать за Трампа, передает CNN.

ДеСантис на прошлой неделе уступил Трампу на так называемых кокусах (предварительное голосование внутри партии) в штате Айова. ДеСантис заявил, что он не видит смысла продолжать кампанию и тратить свои ресурсы (и ресурсы своих сторонников) на борьбу с Трампом.

"Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, например, по поводу пандемии коронавируса и возвышения Энтони Фаучи, Трамп превосходит нынешнего действующего президента Джо Байдена, это ясно", - заявил ДеСантис.

В итоге единственной альтернативой Трампу внутри Республиканской партии стала экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, но ее шансы на консолидацию противников Трампа крайне малы, считают наблюдатели.

Некоторые источники в политических кругах считают, что снятие с внутрипартийной гонки и поддержка Трампа – выгодный ход со стороны ДеСантиса, который молод и может получить более реальные шансы на выдвижение в президенты в 2028 году.

Тем не менее, Трамп уже заявил, что готов работать с ДеСантисом, чтобы в 2024 году "победить худшего президента в истории США".

"Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена – худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны", – сказал Трамп.