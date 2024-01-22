В Приморье закрыт для автобусов и грузовиков остров Русский

Мост на остров Русский (Приморский край) временно закрыт для проезда грузового и общественного транспорта из-за погодных условий.

Во Владивостоке из-за сильного ветра закрыто движение через мост на остров Русский. Ограничение касается большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов. Для остального транспорта скорость ограничена до 40 км/ч, сообщает правительство Приморья.

Остров входит в состав Владивостока, являясь частью архипелага императрицы Евгении.