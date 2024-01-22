Строительство горного курорта Турьев Хутор в Сочи начнется в 2024 году

В Сочи строительство первой канатной дороги нового курорта Турьев Хутор начнется в текущем году.

Он появится рядом с курортом Роза Хутор, заявил генеральный директор девелоперской компании "Васта Дискавери" Сергей Бачин. По его словам, примерно через 5–7 лет Роза Хутор при помощи Турьего Хутора практически удвоится. Это единая зона катания, увеличенное количество номеров для проживания, рестораны, туристические тропы.

Новый проект находится на особо охраняемой природной территории. Проект должен позволять передвигаться по определенным маршрутам пешком или на велосипедах.

Также на стадии реализации находится курорт Завидово в Тверской области. Бачин отметил, что проект уже работает, но к нему теперь добавится еще порядка четырех отелей и аквацентр. Это будет большой круглогодичный курорт. Его можно будет посетить весной 2025 года, сообщают "Известия".