РКК "Энергия": космических туристов на Российской орбитальной станции будет больше

22 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Роскосмоса

РКК "Энергия": космических туристов на Российской орбитальной станции будет больше

Традиция космического туризма на новой Российской орбитальной станции (РОС) будет продолжена.

Как сообщил главный конструктор проекта РОС, заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Кожевников, РФ положила начало этому виду деятельности. По его словам, система обеспечения жизнедеятельности станции рассчитана на шесть человек, а ее экипаж состоит из трех космонавтов. Кроме того, на четырехместном пилотируемом транспортном корабле предусмотрено два места для пассажиров.

Кожевников отметил, что в будущем на станции можно оборудовать дополнительные модули гостиничного типа и оснастить их панорамными иллюминаторами. Планы можно реализовать после завершения основного этапа строительств станции в 2032 году, сообщают "Известия".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее сообщил, что проект создания Российской орбитальной станции предполагает выделение до 2032 г. около 609 млрд руб.

Теги: орбитальная станция, космос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2024 01:20 Мск На Российской орбитальной станции появится суперкомпьютер
Ранее 21.12.2023 02:17 Мск Для космонавтов на РОС разработают рацион питания
Ранее 27.10.2023 15:52 Мск Борисов назвал стоимость орбитальной станции
Ранее 27.10.2023 05:07 Мск РКК "Энергия": космические корабли "Союз" не будут использоваться для полетов на РОС
Ранее 27.10.2023 03:01 Мск На создание Российской орбитальной станции выделили деньги
Ранее 23.08.2023 03:00 Мск Стоимость создания РОС станет известна к концу года
Ранее 30.06.2023 04:01 Мск Проект Российской орбитальной станции не включает модуль с панорамным обзором Земли
Ранее 14.07.2022 04:00 Мск Рогозин рассказал, на какой высоте будет размещена РОСС
Ранее 15.03.2022 01:16 Мск Рогозин: Новая орбитальная станция может стать военно-прикладной
Ранее 29.11.2021 15:53 Мск "Роскосмос" создаст универсальный космический корабль для новой станции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети