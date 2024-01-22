РКК "Энергия": космических туристов на Российской орбитальной станции будет больше

Традиция космического туризма на новой Российской орбитальной станции (РОС) будет продолжена.

Как сообщил главный конструктор проекта РОС, заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Кожевников, РФ положила начало этому виду деятельности. По его словам, система обеспечения жизнедеятельности станции рассчитана на шесть человек, а ее экипаж состоит из трех космонавтов. Кроме того, на четырехместном пилотируемом транспортном корабле предусмотрено два места для пассажиров.

Кожевников отметил, что в будущем на станции можно оборудовать дополнительные модули гостиничного типа и оснастить их панорамными иллюминаторами. Планы можно реализовать после завершения основного этапа строительств станции в 2032 году, сообщают "Известия".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее сообщил, что проект создания Российской орбитальной станции предполагает выделение до 2032 г. около 609 млрд руб.