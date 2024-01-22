В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек

В России намерены проводить психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек.

Роскачество подготовило ГОСТ, который позволит это делать. Организация определила критерии для детских товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних. Среди них игрушки, содержащие нецензурную брань. В продажу не должны попадать и те игрушки, которые изображают жестокость, насилие, вызывают страх и ужас, представляют половые отношения между мужчиной и женщиной.

Как заявили в Госдуме РФ, в законе уже предусмотрено, что производители детских товаров должны проводить такую экспертизу, но пока в стране нет стандарта о том, как именно это делать.

Роскачество уже запустила исследование куклы Барби и их аналогов с учетом предлагаемых подходов к проведению экспертизы, вскоре Роскачество обнародует его результаты, сообщают "Известия".