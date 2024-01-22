Сбер блокирует операции жертв мошенников

Сбер начал блокировать операции — как онлайн, так и в банкоматах.

Речь идет о тех действиях, которые по определению антифрод-мониторинга совершаются под влиянием злоумышленников. Для разблокировки кредитное учреждение тестирует новый алгоритм с описанием действий сотрудников, в задачу которых входит убедить потенциальную жертву отказаться от совершения действий.

Для самых несговорчивых общение может закончиться в отделении Сбера с привлечением сотрудника службы безопасности, родственников и даже психолога. Так банк готовится к вступлению в силу в июле 2024 года закона, направленного на защиту россиян от кражи с их счетов средств с использованием социальной инженерии, сообщают "Известия".