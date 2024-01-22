СМИ: треть б/у автомобилей продают со скрученным километражом

В России доля автомобилей со скрученным километражом в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей.

Как заявили представители площадок по продаже авто, сравнив их историю с данными объявлений, в целом объем подержанных машин с фальсифицированным пробегом оценивается в 35%. Как заявили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", пробег влияет на стоимость транспортного средства.

Там оценили годовой ущерб для потребителей в сумму, более чем 600 млрд руб.

По словам юристов, несмотря на отсутствие наказания за продажу транспортных средств со скрученным счетчиком, продавца могут привлечь к административной ответственности — за злоупотребление доверием, сообщают "Известия".