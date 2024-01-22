22 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

СМИ: треть б/у автомобилей продают со скрученным километражом

В России доля автомобилей со скрученным километражом в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей.

Как заявили представители площадок по продаже авто, сравнив их историю с данными объявлений, в целом объем подержанных машин с фальсифицированным пробегом оценивается в 35%. Как заявили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", пробег влияет на стоимость транспортного средства.

Там оценили годовой ущерб для потребителей в сумму, более чем 600 млрд руб.

По словам юристов, несмотря на отсутствие наказания за продажу транспортных средств со скрученным счетчиком, продавца могут привлечь к административной ответственности — за злоупотребление доверием, сообщают "Известия".

Теги: автомобили, авторынок


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