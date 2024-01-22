Законопроект: топ-менеджеров банков хотят дисквалифицировать за утечки данных

Топ-менеджеров российских банков хотят на 10 лет отстранять от работы на занимаемой ими должности за неоднократную утечку данных.

Об этом говорится в проекте закона, подготовленного с участием Центробанка РФ.

В документе говорится о повышении уровня персональной ответственности замглавы банка по ИБ за нарушения требований по защите информации, которые привели к утечке персональных данных или банковской тайны. Инициатива касается не только финансовых организаций, но и страховых компаний, пенсионных фондов и МФО.

Фактически это требование вводит десятилетний запрет на занятие должности заместителя по ИБ за сам факт наступления определенных событий, следует из отзыва на законопроект Национального совета финансового рынка.

Как заявил глава НСФР Андрей Емелин, в текущей версии законопроекта получается, что связь непосредственно деятельности человека и его дисквалификации может вообще отсутствовать. Так, если базу данных слил подчиненный-инсайдер, то его руководителя автоматически дисквалифицируют на 10 лет, даже если он никак не причастен к происшествию, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что за 2023 год в интернет "слили" 240 млн уникальных телефонных номеров россиян.