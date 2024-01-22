Общественники попросили проверить склады Wildberries и Ozon

МЧС России попросили организовать комплексные внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов в стране.

Об этом следует из письма председателя организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", заместителя председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова. Речь идет о складах Wildberries и Ozon. Данные маркетплейсы в настоящее время занимают около 80% отечественного рынка интернет-торговли.

По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,669 трлн руб. (+98% к 2021 г.). Оборот Ozon за 2022 год составил 832 млрд руб. Это на 86% превысило показатель 2021 года.

По данным Infoline, в 2022 году Wildberries занимал около 23% рынка онлайн-продаж, Ozon – 14%. По информации специализирующаяся на онлайн-ритейле аналитической компании Data Insight, оборот российских интернет-магазинов и маркетплейсов по итогам 2023 года может увеличиться на 40%, превысив 8 трлн руб.

Отмечается, что количество предостережений маркетплейсам заметно выросло, сообщают "Ведомости".

Ранее Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.