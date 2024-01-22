В России дорожает бензин

19 января бензин марки 92 торговался в России по 44 тыс. 318 руб. за 1 т., рост составил 12,7%.

95-й подорожал на 12%, до 47 тыс. 461 руб. за 1 т. Оптовые цены на топливо растут на фоне поломки одной из установок каталитического крекинга на НПЗ "Лукойла" в Нижнем Новгороде.

12 января компания заявила, что временно прекратила ее работу и прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов, сообщают "Ведомости".

Ранее в России запустили оплату бензина на АЗС в рассрочку.