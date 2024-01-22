На Российской орбитальной станции появится суперкомпьютер

Перспективную Российскую орбитальную станцию оборудуют суперкомпьютером.

Как заявил замгенконструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, он будет обрабатывать данные со спутниковых группировок. "В его задачи, в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю", - сказал он.

Отмечается, что это повысит эффективность орбитальных группировок из-за экономии энергии на связь. Кроме того, там увеличится объем полезной информации. Кроме того, суперкомпьютер сможет предоставлять избыточные вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников, сообщают "Известия".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее сообщил, что проект создания Российской орбитальной станции предполагает выделение до 2032 г. около 609 млрд руб.