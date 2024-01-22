22 Января 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

В Госдуме предложили очищать балконы от снега

В России коммунальным службам следует проводить очистку балконов от снега и наледи.

Как сообщила первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова, образование льда на крышах – значимый фактор риска для граждан. Как отметила парламентарий, случаи схода льда на людей не единичны.

Лантратова указала, что жители многоэтажных домов, особенно если это пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, не могут самостоятельно убирать снег и сосульки с козырьков балконов, сообщают "Известия".

Ранее в Петербурге глыба льда рухнула на коляску с ребенком.

Теги: Госдума, коммунальщики, лед, снег


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Ранее 19.12.2023 13:40 Мск В Петербурге глыба льда рухнула на коляску с ребенком

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