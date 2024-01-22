Первые новоселы Высокого мыса получили ключи от квартир

Накануне в Высоком Мысу вручили ключи от квартир первым новоселам. Это очень значимое событие для поселения. Найти ответственного застройщика для проекта было не просто: поселение отдаленное – 100 км от Сургута.

"Современное капитальное жилье в поселении появилось впервые. Привлечь застройщика на территорию Высокого Мыса не получалось много лет – сказывалась удаленность поселения, сложная транспортная логистика. Все дома одноэтажные, с приусадебными участками – их создали по просьбе жителей", – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Семья Карповых получила трехкомнатную квартиру площадью 56 кв. метров. С новосельем семью поздравили губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Жилье семья Карповых получила на условиях служебного найма, так как женщина работает учителем в Высокомысовской школе

"Проживаю в посёлке Высокий мыс с 2006 года. Мы стояли в очереди, ждали улучшения жилищных условий с 2008 года, но как-то не получалось, а сейчас представилось возможность получить хорошую, благоустроенную, уютную квартиру", – поделилась впечатлениями Нелли Карпова.

Глава Югры оценила планировку квартир, поинтересовалась бытовыми вопросами: как будут предоставляться коммунальные услуги, и каково назначение земельных участков. И предложила собраться и обсудить опыт Сургутского района с другими муниципалитетами.

Всего администрацией Сургутского района на Высоком мысу было приобретено 35 квартир.

"32 квартиры предназначены под расселение из аварийного жилья, еще три для служебного жилья. Цена вопроса – 165,9 млн рублей, из которых 147,6 млн – региональные средства, еще 18,3 млн рублей – деньги района. Это позволит расселить на территории поселка весь аварийный жилфонд. Благодаря строительству новых домов удалось сократить очередь на переселение среди жителей поселения на 80%", – отметил в соцсетях Андрей Трубецкой.

Важно отметить, что современное капитальное жилье в поселении появилось впервые.

"Благодаря строительству новых домов удалось полностью закрыть вопрос с аварийным жилфондом поселения и сократить очередь на переселение среди высокомысовцев на 80%", - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В прошлом году в Сургутском районе по аварийным и «фенольным» программам расселили 2 068 жителей. Общая площадь построенных жилых домов по итогам 2023 года составила порядка 92,1 тысячи кв. м, что позволит муниципалитету и дальше реализовывать жилищные программы.

Всего на улучшение жилищных условий в Сургутском районе в 2023 году было потрачено порядка 2,4 млрд рублей. Только в конце года муниципалитетом было приобретено более 330 квартир. Поэтому новоселье на Высоком мысу первое в этом году, но далеко не последнее: на очереди – Лянтор и Белый Яр.