22 Января 2024
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Фото: nakanune.ru

МИД РФ сделал заявление по обстрелу ВФУ Донецка

В МИД России отреагировали на обстрел ВСУ мирных жителей Донецка. В ведомстве заявили, что неонацистский режим Киева при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирных граждан РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве подчеркнули, что бандеровцы нанесли удар по рынку и магазину намерено: били по местам скопления людей.

Обстрел велся из пока еще подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений. Это подтверждает вовлеченность Запада в конфликт и делает причастным к преступлениям режима Зеленского, который вновь продемонстрировал бесчеловечность и ненависть к невинным людям.

"Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению. Безудержное стремление Запада нанести России "стратегическое поражение" руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления", - говорится в заявлении МИД.

Россия призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и подчеркнула, что их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям.

В ведомстве отметили, что теракты Киева свидетельствуют об отсутствии политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, а значит очевидна необходимость достижения всех целей и задач СВО. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма.

Число погибших в результате обстрела ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик выросло до 27. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. Завтрашний день в Донецке объявлен Днем траура.

Всего за день погибли 28 человек, 30 были ранены.

Теги: Донецк, обстрел, рынок, МИД РФ


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Ранее 21.01.2024 11:50 Мск В Донецке ВСУ обстреляли рынок, погибли не менее 13 человек

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