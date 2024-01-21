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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Брянске в больнице остаются двое учеников, пострадавших во время стрельбы в гимназии

Два ученика гимназии №5 Брянска, пострадавшие в инциденте со стрельбой в декабре, продолжают лечиться в московской клинике, им назначены дополнительные операции, сообщают РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Брянской области Инну Мухину.

После Нового года ученики были планово госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу в Москве для проведения дополнительных операций. Дети лежат в одной палате вместе с мамами. Их лечение на контроле уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и губернатора Брянской области Александра Богомаза.

"Настроение у ребят оптимистичное, курс – только на выздоровление! Остаюсь на постоянной связи с родителями и пострадавшими детьми", - сообщила Мухина.

Напомним, утром 7 декабря 14-летняя девочка принесла в брянскую гимназию помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них - стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия, сотрудница, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.

Теги: Брянск, гимназия №5, Ирина Мухина, омбудсмен, уполномоченный


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