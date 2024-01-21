Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до 27

Число погибших в результате обстрела ВСУ по донецкому микрорайону Текстильщик выросло до 27. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент Накануне.RU.

Завтрашний день в Донецке объявлен Днем траура.

Всего за день погибли 28 человек, 30 были ранены.

В Куйбышевском районе ВФУ сбросили боеприпас с беспилотника. Один мужчина погиб, двое ранены. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя. Повреждены 11 жилых домов в Кировском и Куйбышевском районах столицы, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, Центрально-Городском и Кировском районах Макеевки, а также школа, рынок, ТЦ, магазин в Донецке, школа, две ЛЭП, котельная, газопровод в Горловке.

Со стороны противника совершено 27 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152 мм и 155 мм, ударный БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район.