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Происшествия В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В Донецке объявлен траур: число жертв обстрела ВСУ выросло до 25

Власти Донецкой народной Республики объявили 22 января днем траура. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", - говорится в тексте сообщения.

По последним данным, в результате обстрела оживленного рынка в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка погибли 25 человек. Еще 20 пострадали, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Среди пострадавших есть люди с тяжелыми ранениями.

Глава региона принес соболезнования родным и близким погибших.

Сообщается, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Теги: траур, обстрел, ВСУ, погибшие


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Ранее 21.01.2024 20:43 Мск Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до 27

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