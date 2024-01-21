Четверо пострадавших при крушении самолета в Афганистане выжили

В авиакатастрофе в Афганистане выжили четверо человек, сообщили Накануне.RU в Росавиации.

Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10. Четверо выживших, с различными травмами. Судьба еще двоих уточняется.

По данным telegram-канала 112, неизвестной остается судьба двух россиян - супружеской пары. Они улетали отдыхать в Таиланд еще 15 декабря. Назад должны были вернуться 9 января, однако женщина заболела. Сперва лечилась в местной клинике, но ее состояние ухудшилось и было принято решение доставить пациентку в Россию. У пары остался сын.

Местный телеканал Afghanistan International сообщает, что выжили два пилота и два медика. Один из выживших смог добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросить людей о помощи.

Напомним, 20 января, самолет Falcon 10, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. Самолет вылетел из аэропорта Утапао и следовало по маршруту: Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). На борту самолета находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным ТАСС предварительно, причиной падения стал технический отказ двух двигателей.