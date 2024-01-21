Четверо пострадавших при крушении самолета в Афганистане выжили

22 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Четверо пострадавших при крушении самолета в Афганистане выжили

В авиакатастрофе в Афганистане выжили четверо человек, сообщили Накануне.RU в Росавиации.

Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10. Четверо выживших, с различными травмами. Судьба еще двоих уточняется.

По данным telegram-канала 112, неизвестной остается судьба двух россиян - супружеской пары. Они улетали отдыхать в Таиланд еще 15 декабря. Назад должны были вернуться 9 января, однако женщина заболела. Сперва лечилась в местной клинике, но ее состояние ухудшилось и было принято решение доставить пациентку в Россию. У пары остался сын.

Местный телеканал Afghanistan International сообщает, что выжили два пилота и два медика. Один из выживших смог добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросить людей о помощи.

Напомним, 20 января, самолет Falcon 10, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. Самолет вылетел из аэропорта Утапао и следовало по маршруту: Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). На борту самолета находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным ТАСС предварительно, причиной падения стал технический отказ двух двигателей.

Теги: пострадавшие, самолет, Афганистан, крушение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2024 12:44 Мск Следователи возбудили дело из-за крушения самолета с россиянами в Афганистане
Ранее 21.01.2024 11:24 Мск Названа предварительная причина авиакатастрофы в Афганистане
Ранее 21.01.2024 10:31 Мск СМИ сообщили о крушении в Афганистане самолета, который летел в Москву из Индии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети