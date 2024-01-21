СМИ: завод "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга атаковал дрон

В сети появилось видео атаки дрона завода "НОВАТЭК" в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Как сообщает Baza, это был БПЛА самолетного типа. Сразу после, по словам очевидца, прогремел взрыв.

Ранее сообщалось о пожаре на предприятии. Порядка 150 человек персонала было эвакуировано. Пострадавших нет. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.

К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. По данным спасателей, пожар удалось локализовать.

ТАСС со ссылкой на главу района Юрия Запалатского сообщает, что пожар произошел в результате двух взрывов. В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти.