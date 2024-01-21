Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 18

Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем telegram-канале сообщил об увеличении жертв обстрела ВСУ до 18, передает корреспондент Накануне.RU.

13 человек ранены. Информация продолжает поступать. Ранее сообщалось о 13 погибших и 10 раненных.

"Сегодня украинские неофашисты цинично обстреляли оживленное место города, где в выходной день собирается одновременно большое количество мирных людей. За свои неудачи не фронте они решили подло отыграться на беззащитных жителях Донецка. Это еще один черный день в истории города… Царствие небесное и вечная память погибшим!" - написал он.

Сегодня ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района города.

На месте работают экстренные службы.