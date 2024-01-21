21 Января 2024
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Происшествия В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 18

Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем telegram-канале сообщил об увеличении жертв обстрела ВСУ до 18, передает корреспондент Накануне.RU.

13 человек ранены. Информация продолжает поступать. Ранее сообщалось о 13 погибших и 10 раненных.

"Сегодня украинские неофашисты цинично обстреляли оживленное место города, где в выходной день собирается одновременно большое количество мирных людей. За свои неудачи не фронте они решили подло отыграться на беззащитных жителях Донецка. Это еще один черный день в истории города… Царствие небесное и вечная память погибшим!" - написал он.

Сегодня ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района города.

На месте работают экстренные службы.

Теги: обстрел, ВСУ, Донецк, рынок, погибшие, пострадавшие


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2024 11:50 Мск В Донецке ВСУ обстреляли рынок, погибли не менее 13 человек

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