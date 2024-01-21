Следователи возбудили дело из-за крушения самолета с россиянами в Афганистане

По факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в Московском следственном отделе на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

Самолет выполнял чартерный санитарный рейс. Он следовал из Гаи (Индия) в Ташкент (Узбекистан), а следом - в московский аэропорт Жуковский. На борту находилось шесть человек, из которых двое пассажиров, четверо - члены экипажа. Россиян было двое.

Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным telegram-канала 112, перед крушением экипаж самолета сообщил о малом достатке топлива из-за встречного ветра на эшелоне полета. Было принято решение совершить посадку на запасном аэродроме в Душанбе. В 17.19 (мск) пилот доложил об отказе правого двигателя, в 17.20 об отказе левого двигателя. В 17.35 метка от воздушного судна пропала в 161 км от Душанбе.